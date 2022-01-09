Названы эффективные способы уменьшить чувство голода

Голод включает в себя два аспекта: физиологический и психологический. Так, слабость, дискомфорт в животе - это физиология, а вот желание съесть именно ту или иную пищу - это уже психологическая потребность. Вместе с тем чувство голода возможно сделать менее выраженным.

Для этого необходимо в течение дня употреблять достаточное количество калорий. Даже если вы хотите похудеть, уменьшать количество калорий сильно нельзя.

Кроме того, нужно обратить внимание на белковые продукты и потреблять их столько, сколько необходимо. Тогда организм будет нормально функционировать.