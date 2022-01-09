Названы эффективные способы уменьшить чувство голода

Названы эффективные способы уменьшить чувство голодаИх перечислило издание Danas
Голод включает в себя два аспекта: физиологический и психологический. Так, слабость, дискомфорт в животе - это физиология, а вот желание съесть именно ту или иную пищу - это уже психологическая потребность. Вместе с тем чувство голода возможно сделать менее выраженным.
Для этого необходимо в течение дня употреблять достаточное количество калорий. Даже если вы хотите похудеть, уменьшать количество калорий сильно нельзя.
Кроме того, нужно обратить внимание на белковые продукты и потреблять их столько, сколько необходимо. Тогда организм будет нормально функционировать.
Ещё один способ снижения чувства голода - планирование приёмов пищи. Нужно, чтобы калории в течение дня были распределены равномерно, как и количество белка.
Если же голод возник не из-за того, что действительно хочется есть, а просто из-за мыслей о еде, то действовать надо по-другому. Необходимо постараться отвлечься: например, что-нибудь почитать или прогуляться.
Кроме того, поможет бороться с голодом план питания. Его нужно составлять на месяц. При этом автор рекомендует посетить специалиста для консультации по составлению этого плана, сдать анализы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.