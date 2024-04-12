Названы естественные способы повысить уровень энергии на весь день

Добавляйте белок в каждый приём пищи. Углеводы перевариваются за один-четыре часа, а белок — от четырёх до шести часов. Повысить уровень энергии поможет комбинация полезных цельнозерновых углеводов и белка. Пример такого блюда — креветки или курица с цельнозерновой пастой с соусом.

Улучшите свой микробиом. Для этого потребляйте ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, ешьте больше растительных волокон (орехов, семян, бобовых, овощей, цельнозерновых), продукты, богатые пребиотиками (спаржу, зелень одуванчика и пр.).

Выбирайте цельнозерновые продукты. Среди них — киноа или булгур, коричневый рис или цельнозерновой хлеб и овсянку.

Начинайте приём пищи с яблочного уксуса и воды. Важно разбавлять при этом уксус водой и содержать вещества, стабилизирующие уровень сахара в крови при употреблении с пищей.

Добавляйте электролиты в напитки. Это позволит улучшить поглощение воды клетками, повысит уровень энергии, обеспечит ясность ума.

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