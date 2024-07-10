Названы факторы, которые нарушают гормональный фон и приводят к набору веса

Высокоинтенсивные упражнения. Когда вы перенапрягаетесь, ваш организм может вырабатывать больше кортизола, гормона стресса. Это может привести к сильному аппетиту и накоплению большего количества жира.

Диетический жировой дисбаланс. Недостаток жиров омега-3 может нарушить способность организма регулировать гормоны, связанные с голодом и обменом веществ. Кроме того, слишком большое количество насыщенных жиров может привести к воспалению. Это создаёт гормональный дисбаланс. Добавляйте в рацион полезные жиры из авокадо, орехов, семян, жирной рыбы.

Нарушение сна. В этом случае два ключевых гормона — грелин и лептин. Первый заставляет нас чувствовать голод, второй — сытость. При недосыпе уровень грелина повышается, а лептина снижается. Со временем это может привести к набору веса.

Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Они содержатся в пластике, пестицидах и средствах личной гигиены. По возможности пользуйтесь натуральными и органическими продуктами.

Дисбаланс микробиоты кишечника. Это может привести к резистентности к инсулину, которая способствует увеличению веса. Для поддержания здоровья кишечника сосредоточьтесь на сбалансированном рационе, который богат клетчаткой, ферментированными продуктами. Подумайте также о приёме пробиотических добавок.

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