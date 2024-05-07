Названы факторы, предсказывающие употребление подростками психоактивных веществ

Специалисты изучили данные по 420 переменным для более чем 6800 молодых людей (в возрасте от 9 до 10 лет). За участниками наблюдали в течение трёх лет.

Оказалось, что к 12 годам примерно 14,4% молодых людей начали употреблять психоактивные вещества. Из них чаще всего упоминались алкоголь, каннабис и никотин. А среди социально-демографических факторов, предсказывающих начало употребления этих веществ, были религия, раса и доход.