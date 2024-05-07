Названы факторы, предсказывающие употребление подростками психоактивных веществ

Названы факторы, предсказывающие употребление подростками психоактивных веществОб этом важно знать
Специалисты изучили данные по 420 переменным для более чем 6800 молодых людей (в возрасте от 9 до 10 лет). За участниками наблюдали в течение трёх лет.
Оказалось, что к 12 годам примерно 14,4% молодых людей начали употреблять психоактивные вещества. Из них чаще всего упоминались алкоголь, каннабис и никотин. А среди социально-демографических факторов, предсказывающих начало употребления этих веществ, были религия, раса и доход.
Религия была сильным защитным фактором для мормонской молодежи, а еврейская молодёжь с большей вероятностью, чем представители других религий, начинала употреблять психоактивные вещества. Также употребление таких веществ чаще встречалось среди белых людей и среди подростков из малообеспеченных семей.
Кроме того, те, кого ранее отстраняли от занятий в школе, с большей вероятностью, чем другие, инициировали употребление психоактивных веществ. Среди других факторов — доступность этих веществ, употребление алкоголя и никотина сверстниками, поиск новых ощущений.
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