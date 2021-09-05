Названы факты о вреде и пользе соли для человека

Ежедневно, согласно последним рекомендация ВОЗ, нужно употреблять не более 5 граммов соли. Китайские власти также опираются на эти данные и планируют к 2030 году уменьшить на 20 процентов суточное потребление соли на душу населения.

Соль содержится также в ряде приправ. Например, в соевом соусе, густом сладком бобовом соусе, ферментированном тофу, глутамате натрия, курином экстракте, соусе из чёрных бобов. Так, 6 миллиграммов соевого соуса равняется 1 грамму соли.

А чтобы проверить количество этой добавки в полуфабрикатах, нужно количество натрия в таблице на упаковке умножить на 2,5. В итоге получится количество соли в граммах.

Таким образом, заключает корреспондент, не есть соль совсем так же вредно, как и злоупотреблять солёными продуктами. Но при этом в меню не должно быть слишком много соли. Для поддержания здоровья важно контролировать её количество в пище.