Названы факты о вреде и пользе соли для человека

Названы факты о вреде и пользе соли для человекаЕё действительно лучше употреблять в небольших количествах
Сейчас всё больше людей начинают понимать, что количество соли в их ежедневном рационе нужно снижать, пишет автор. Однако соль обладает и других свойствами, помимо способности придавать солёный привкус пище.
Дело в том, что один из главных компонентов соли - хлорид натрия. Натрий при этом является важным элементом для организма. Ионы натрия поддерживают осмотическое давление крови, водный и ионный баланса в организме, передачу нервных импульсов, регулируют кровяное давление, участвуют в сокращении мышц. Интересно, что некоторая пища (молоко, соевое молоко) тоже содержит натрий, но на вкус она не солёная. Это связано, объясняет автор, с тем, что все продукты на основе растительных и животных компонентов естественным образом включают в себя натрий, но в слишком маленьком количестве, чтобы мы могли почувствовать солёный привкус.
Ежедневно, согласно последним рекомендация ВОЗ, нужно употреблять не более 5 граммов соли. Китайские власти также опираются на эти данные и планируют к 2030 году уменьшить на 20 процентов суточное потребление соли на душу населения.
Соль содержится также в ряде приправ. Например, в соевом соусе, густом сладком бобовом соусе, ферментированном тофу, глутамате натрия, курином экстракте, соусе из чёрных бобов. Так, 6 миллиграммов соевого соуса равняется 1 грамму соли.
А чтобы проверить количество этой добавки в полуфабрикатах, нужно количество натрия в таблице на упаковке умножить на 2,5. В итоге получится количество соли в граммах.
Таким образом, заключает корреспондент, не есть соль совсем так же вредно, как и злоупотреблять солёными продуктами. Но при этом в меню не должно быть слишком много соли. Для поддержания здоровья важно контролировать её количество в пище.