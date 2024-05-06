Названы главные факторы для сжигания жира

Команда специалистов из Университета Сфакса в Тунисе обнаружила, что женщины, страдающие ожирением, имели лучшую композицию тела и лучшее кардиометаболическое здоровье после завершения 12-недельной программы, в которой сочетались названные выше два фактора. Важно также, что упражнения выполнялись сразу после окончания периода приёма пищи.

Хорошее кардиометаболическое здоровье означает, что все системы организма функционируют как надо, что снижает вероятность развития сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечные приступы, и метаболических нарушений, таких как диабет.

В ходе исследования люди в группе, придерживавшейся только физических упражнений, и в группе, сочетавшей диету и физические упражнения, заметили преимущество, которого не было у тех, кто придерживался исключительно диеты. Это улучшение кровяного давления и лучшее распределение мышечной массы и массы скелетных мышц.

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