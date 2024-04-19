Названы главные преимущества болгарского перца для здоровья

Названы главные преимущества болгарского перца для здоровьяИменно поэтому вам нужно добавить его в рацион
Поддерживает здоровье глаз. Болгарский перец — отличный источник лютеина и зеаксантина. Эти вещества полезны для глаз. Рацион, содержащий много этих соединений, может служить профилактикой развития возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Защищает от анемии. Болгарский перец содержит впечатляющее количество железа и витамина С.
Содержит антиоксиданты. В том числе витамин А, С, бета-каротин и другие соединения. Эти компоненты защищают организм от окислительного повреждения клеток, предотвращают некоторые заболевания (некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические болезни). Известно, что самая высокая антиоксидантная активность у жёлтого перца.
Помогает при артрите. Кверцетин и лютеолин в болгарском перце помогают уменьшить воспаление, связанное с артритом, облегчить симптомы и хронический дискомфорт.
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