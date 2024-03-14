Названы главные преимущества для здоровья чая с куркумой

В состав куркумы входит куркумин. Он обладает иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Правда, также он редко встречается в природе и плохо усваивается.

Большинство учёных склоняются к мнению, что необходимо в сутки потреблять до 3 г тёртого куркумина.

Чай с куркумой отличается антиоксидантным и противовоспалительным действием. Также он укрепляет костную ткань, делает суставы более гибкими, благотворно влияет на укрепление мышц. Некоторые считают, что куркума помогает очищать чакры.

Напиток с куркумой поможет укрепить иммунитет, улучшить память, поднять настроение у людей старшего возраста, снижает вероятность развития болезней сердца, уровень «плохого» холестерина, Способен такой чай и бороться с раковыми заболеваниями, уменьшать кишечные спазмы, облегчать симптомы синдрома раздражённого кишечника.