Названы главные преимущества для здоровья утяжелённого одеяла

Некоторые исследования показывают, что утяжеленные одеяла могут быть полезны для людей с тревогой, аутизмом или синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Но в большинстве таких научных работ принимали участие не так уж много людей. Необходимо ещё провести дополнительные исследования, чтобы понять, какую пользу такие одеяла приносят различным группам населения.

Однако вот что уже известно учёным о преимуществах для здоровья утяжелённых одеял.

Снижение стресса. Давление, которое оказывают на тело утяжелённые одеяла, может повысить уровень серотонина. Этот гормон улучшит ваше настроение и успокоит. Также это давление снижает уровень кортизола — гормона стресса.

Улучшение качества сна. Происходит это за счёт снижения уровня кортизола и повышения уровня мелатонина (гормона сна).