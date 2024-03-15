Названы главные преимущества йоги для сердца

Вы будете больше двигаться. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), недостаток физических упражнений может привести к развитию болезней сердца. Исследования также показывают, что те, кто занимается йогой, с большей вероятностью станут активными и приобретут здоровые пищевые привычки, поддерживающие здоровье сердца. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует заниматься аэробной деятельностью средней интенсивности как минимум 30 минут хотя бы пять дней в неделю для общего здоровья сердца, а также занятиями по укреплению мышц средней и высокой интенсивности не менее двух дней в неделю для дополнительной пользы для организма.

Йога помогает снять стресс. Исследования показывают, что у практикующих йогу людей улучшается психическое здоровье, настроение, они становятся расслабленнее. Эта практика помогает регулировать парасимпатическую нервную систему. Это часть нервной системы, которая помогает вам успокоиться.

Йога может снизить риск возникновения повышенного кровяного давления. Согласно систематическому обзору, опубликованному в 2021 году в журнале Scientific World Journal, йога может играть роль в лечении предгипертонии. Шамита Мисра, доктор медицинских наук, акушер из Университета здравоохранения штата Миссури в Колумбии, говорит, что йога с физиологической точки зрения улучшает работу парасимпатической нервной системы.