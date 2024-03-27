Названы главные преимущества клетчатки для здоровья

Предотвращение скачков уровня сахара в крови. Известно, что и преддиабет, и метаболический синдром есть примерно у 33% населения США. Метаболический синдром включает факторы, которые повышают вероятность развития таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет 2 типа. В число этих факторов входит и высокий уровень сахара в крови. При диабете также нужно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка не повышает уровень глюкозы в крови, поскольку не переваривается.

Поддержание здоровья кишечника. Диеты с высоким содержанием клетчатки благотворно влияют на микробиоту кишечника, что улучшает здоровье всего тела. Исследования показывают, что здоровый кишечник связан с уровнем глюкозы в крови, холестерина и инсулина.

Снижение вероятности развития рака толстой кишки. Исследования дают неоднозначные результаты, связанные с ролью клетчатки в развитии рака толстой кишки. В ходе одних исследований учёные приходят к выводу, что клетчатка снижает этот риск, а другие эксперименты показывают, что она не даёт никакого эффекта. В нескольких обзорах было обнаружено определённое снижение риска возникновения рака, когда участники ели больше клетчатки из злаков или цельнозерновых продуктов.

Помощь в похудении. Продукты с высоким содержанием клетчатки способствуют снижению веса и хорошо насыщают.