Названы главные преимущества клетчатки для здоровья

Названы главные преимущества клетчатки для здоровьяВозьмите это себе на заметку
Предотвращение скачков уровня сахара в крови. Известно, что и преддиабет, и метаболический синдром есть примерно у 33% населения США. Метаболический синдром включает факторы, которые повышают вероятность развития таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет 2 типа. В число этих факторов входит и высокий уровень сахара в крови. При диабете также нужно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка не повышает уровень глюкозы в крови, поскольку не переваривается.
Поддержание здоровья кишечника. Диеты с высоким содержанием клетчатки благотворно влияют на микробиоту кишечника, что улучшает здоровье всего тела. Исследования показывают, что здоровый кишечник связан с уровнем глюкозы в крови, холестерина и инсулина.
Снижение вероятности развития рака толстой кишки. Исследования дают неоднозначные результаты, связанные с ролью клетчатки в развитии рака толстой кишки. В ходе одних исследований учёные приходят к выводу, что клетчатка снижает этот риск, а другие эксперименты показывают, что она не даёт никакого эффекта. В нескольких обзорах было обнаружено определённое снижение риска возникновения рака, когда участники ели больше клетчатки из злаков или цельнозерновых продуктов.
Помощь в похудении. Продукты с высоким содержанием клетчатки способствуют снижению веса и хорошо насыщают.
Предотвращение дивертикулита. При этом состоянии в кишечнике образуются мешочки, которые воспаляются. Это может вызвать сильную боль и осложнения.
Снижение риска возникновения рака молочной железы. Один обзор 20 исследований показал, что люди, которые ели больше клетчатки, имели меньший риск развития рака молочной железы. Но необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.
Улучшение здоровья сердца. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием клетчатки, как правило, защищают от болезней сердца и атеросклероза (накопление бляшек в артериях). Однако необходимо провести дополнительные эксперименты для подтверждения этих данных.
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