Названы главные преимущества свекольного сока для здоровья

Улучшение выносливости. Согласно одному исследованию 2017 года, длительное употребление свекольного сока помогает повысить работоспособность, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, позволяет дольше оставаться энергичным и не уставать. При этом в сочетании с кофеином этот сок может быть не таким эффективным.

Предотвращение анемии. В свекольном соке много железа, которое считается важным компонентом эритроцитов. Известно, что анемия возникает из-за недостатка в организме эритроцитов.