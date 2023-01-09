Названы главные признаки диабета 1 типа

Учёные считают, что недостаток солнечного света, низкий уровень витамина D в организме могут быть связаны с развитием диабета 1 типа. Эксперты полагают, что определённую роль может играть и микробиом кишечника.

Прежде всего, важно понимать, что диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание. То есть сам организм человека атакует бета-клетки поджелудочной, которые производят инсулин. В результате человек становится зависим от введения инсулина. При диабете 2 типа организм продолжает вырабатывать инсулин, однако главной проблемой является в этом случае резистентность к инсулину.