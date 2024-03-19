Названы главные пять факторов успешного развития ребёнка

Названы главные пять факторов успешного развития ребёнкаВозьмите их на заметку
Итак, чтобы ребёнок развивался в течение первого года жизни хорошо, ему нужно пять факторов. Это стимуляция окружающей среды, питание, безопасность района, позитивный уход, регулярные циркадные ритмы, сон. Данная концепция проста, но она ещё не стала приоритетной, поскольку учёные не предоставили эмпирических данных, необходимых для подтверждения результатов.
В рамках исследования 232 младенцев и их матерей были изучены положительные факторы окружающей среды в период внутриутробного развития и первого года жизни, которые улучшают развитие мозга ребёнка, минимизируют негативное поведение и улучшают когнитивные результаты.
Выяснилось, что самым мощным является Т-фактор, включающий как раз пять перечисленных выше условий. Даже дети, выросшие в неблагоприятных условиях и в условиях ограниченных ресурсов, могут иметь здоровое развитие, если они получат стимуляцию окружающей среды, питание, безопасный район, позитивный уход, регулярные циркадные ритмы, сон.
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