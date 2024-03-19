Названы главные пять факторов успешного развития ребёнка

В рамках исследования 232 младенцев и их матерей были изучены положительные факторы окружающей среды в период внутриутробного развития и первого года жизни, которые улучшают развитие мозга ребёнка, минимизируют негативное поведение и улучшают когнитивные результаты.

Выяснилось, что самым мощным является Т-фактор, включающий как раз пять перечисленных выше условий. Даже дети, выросшие в неблагоприятных условиях и в условиях ограниченных ресурсов, могут иметь здоровое развитие, если они получат стимуляцию окружающей среды, питание, безопасный район, позитивный уход, регулярные циркадные ритмы, сон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.