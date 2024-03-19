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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 марта 2024, 17:15
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Названы главные пять факторов успешного развития ребёнка

Возьмите их на заметку
Существует пять условий, который помогут вашему ребёнку в первый год жизни получить всё, что нужно для здорового развития. Подробнее об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics.

Итак, чтобы ребёнок развивался в течение первого года жизни хорошо, ему нужно пять факторов. Это стимуляция окружающей среды, питание, безопасность района, позитивный уход, регулярные циркадные ритмы, сон. Данная концепция проста, но она ещё не стала приоритетной, поскольку учёные не предоставили эмпирических данных, необходимых для подтверждения результатов.

Названы главные пять факторов успешного развития ребёнка
© Seeme & Liz

В рамках исследования 232 младенцев и их матерей были изучены положительные факторы окружающей среды в период внутриутробного развития и первого года жизни, которые улучшают развитие мозга ребёнка, минимизируют негативное поведение и улучшают когнитивные результаты.

Выяснилось, что самым мощным является Т-фактор, включающий как раз пять перечисленных выше условий. Даже дети, выросшие в неблагоприятных условиях и в условиях ограниченных ресурсов, могут иметь здоровое развитие, если они получат стимуляцию окружающей среды, питание, безопасный район, позитивный уход, регулярные циркадные ритмы, сон.

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