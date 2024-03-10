Названы изменения в образе жизни, которые предотвратят ухудшение работы мозга с возрастом

Некоторые люди более устойчивы к старению, чем остальные. Возможно, это связано с тем, что у них развилась способность справляться с изменениями, то есть сформировался «когнитивный резерв». Исследования показывают, что формируется этот резерв за счёт жизненного опыта. Это может включать в себя образование, интересную работу или участие в стимулирующей деятельности.

Усугубить снижение когнитивных функций могут такие состояния, как высокое кровяное давление, диабет, депрессия и сосудистые заболевания.

Исследования американских учёных показывают, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск ожирения, диабета и развития когнитивных нарушений. При этом рацион с низким содержанием жиров защищает от снижения когнитивных функций.

Курение может уменьшить объём лёгких, затрудняя физическую активность, что может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем и когнитивным проблемам.

Стремитесь к здоровому образу жизни в целом. Исследования показывают, что социальная деятельность может помочь замедлить снижение когнитивных функций. Всё потому, что такая деятельность побуждает людей общаться и стимулировать работу ума.

Секс и мозг. Учёные обнаружили связь между сексуальной активностью и когнитивными функциями у мужчин и женщин старше 50 лет. Выяснилось, что в целом более высокая частота сексуальной активности свидетельствовала о лучших результатах тестов когнитивной функции. Объясняться это может наличием социальных связей, высвобождением гормонов окситоцина и дофамина, которые влияют на работу мозга.

Займитесь хобби. Чтение книг и журналов, игра в настольные игры, посещение музеев и игра на музыкальных инструментах помогают бороться со снижением когнитивных функций.