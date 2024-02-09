Названы худшие пищевые привычки, которые вызывают жир на животе

Названы худшие пищевые привычки, которые вызывают жир на животеСтарайтесь их избегать
Отвлекаться на что-то во время еды. Если вы за столом отвлекаетесь на смартфон, то с большей вероятностью съедите больше, чем нужно.
Употреблять слишком много алкоголя. В спиртных напитках содержится большое количество пустых калорий. При употреблении этих напитков тело будет отдавать приоритет не сжиганию жира, а метаболизму алкоголя.
Не пить достаточно воды. Иногда обезвоживание мы ошибочно принимаем за голод. Поэтому возьмите себе за привычку пить воду в течение дня.
Есть много высококалорийной пищи. Причём много калорий может содержаться и в полезной еде типа авокадо, орехов, оливкового масла.
Слишком часто есть вне дома. Ресторанные блюда часто содержат добавленные жиры и сахара — два важных источника жира на животе.
Есть недостаточно овощей и фруктов. Из-за этого у вас может возникнуть тяга к менее здоровым блюдам.
Пропускать приёмы пищи. По данным Университета Луисвилля, это может нарушить обмен веществ и привести к перееданию в течение дня.
Не потреблять достаточно белка. Дефицит белка может вызвать тягу к нездоровым перекусам, которые способствуют образованию жира на животе. Всё потому, что белок — насыщающий элемент, который также помогает наращивать мышечную массу. Чем больше мышц, тем быстрее метаболизм.
Принимать пищевые добавки. Их нужно принимать только в качестве дополнения к основной здоровой диете, а не в качестве замены определённых продуктов. Пить витамины вместо того, чтобы корректировать рацион, — это плохая идея.
Бездумно перекусывать в течение дня. Из-за этого вы можете потреблять больше калорий, чем нужно. Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Ч. Чана рекомендует структурировать питание и перекусы, смаковать каждый кусочек и обращать внимание на сигналы тела о голоде и сытости.
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