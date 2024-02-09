Названы худшие пищевые привычки, которые вызывают жир на животе

Отвлекаться на что-то во время еды. Если вы за столом отвлекаетесь на смартфон, то с большей вероятностью съедите больше, чем нужно.

Употреблять слишком много алкоголя. В спиртных напитках содержится большое количество пустых калорий. При употреблении этих напитков тело будет отдавать приоритет не сжиганию жира, а метаболизму алкоголя.

Не пить достаточно воды. Иногда обезвоживание мы ошибочно принимаем за голод. Поэтому возьмите себе за привычку пить воду в течение дня.

Есть много высококалорийной пищи. Причём много калорий может содержаться и в полезной еде типа авокадо, орехов, оливкового масла.

Слишком часто есть вне дома. Ресторанные блюда часто содержат добавленные жиры и сахара — два важных источника жира на животе.