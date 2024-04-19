Названы ключевые различия между снижением веса и сжиганием жира

Названы ключевые различия между снижением веса и сжиганием жираВот что важно знать об этом
Потеря веса — общее снижение веса во всех частях тела. Об этом сказала Аннетт Снайдер из Top Nutrition Coaching. При снижении веса учитываются жир, вода и мышцы. Когда вы встанете на весы, вы сможете понять, сколько веса ушло. Однако изменения содержания жира в организме не всегда соответствуют изменению массы тела.
При похудении вы также можете терять мышечную массу. Это может в дальнейшем привести к более лёгкому набору веса, проблемам в пищеварении и обмене веществ. Именно поэтому рекомендуется снижать вес медленно и стабильно.
Важнее всего сосредоточиться на сжигании жира. Для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия решающее значение имеет соотношение жира и мышц.
Самый простой способ отследить потерю жира — обращать внимание на то, как сидит на вас одежда. Особенно это касается области талии. Первым признаком сжигания жира могут быть изменения физической формы. Также можно смотреть на измерения талии и бёдер.
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