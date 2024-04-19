Названы ключевые различия между снижением веса и сжиганием жира

При похудении вы также можете терять мышечную массу. Это может в дальнейшем привести к более лёгкому набору веса, проблемам в пищеварении и обмене веществ. Именно поэтому рекомендуется снижать вес медленно и стабильно.

Важнее всего сосредоточиться на сжигании жира. Для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия решающее значение имеет соотношение жира и мышц.

Самый простой способ отследить потерю жира — обращать внимание на то, как сидит на вас одежда. Особенно это касается области талии. Первым признаком сжигания жира могут быть изменения физической формы. Также можно смотреть на измерения талии и бёдер.

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