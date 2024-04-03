Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаления

Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаленияДобавьте их в свой рацион
Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика богаты флавоноидами, которые уменьшают воспаление в организме.
Ананас. Этот тропический фрукт содержит бромелайн. Данный фермент обладает мощными противовоспалительными свойствами, уменьшает синяки и отёки. Также ананас — хороший источник витамина С.
Авокадо. Исследования показывают, что оно помогает в борьбе с воспалением. Этот фрукт содержит много мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.
Апельсины. Они богаты витаминов С, флавоноидами. Последние вещества обладают противовоспалительным действием и могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и иммунную функцию.
Папайя. Она содержит фермент папаин, который, как показывают эксперименты на животных, обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние пищеварительной системы.
Вишня. Она богата антоцианами, которые уменьшают воспаление, могут облегчить симптомы артрита и подагры. Особенно много антиоксидантов в терпкой вишне.
Яблоки. Обзор 2023 показал, что антиоксиданты в них могут помочь уменьшить воспаление и улучшить пищеварение.
Киви. Этот фрукт богат витамином С, Е и полифенолами. Включение киви в рацион поможет уменьшить воспаление, улучшить пищеварение и поддержать иммунную функцию.
Арбуз. Он содержит мощный антиоксидант ликопин. Исследование 2024 года продемонстрировало, что он может уменьшить воспаление, улучшить здоровье мозга и защитить от некоторых заболеваний.
Виноград. В его состав входят антиоксиданты полифенолы. Исследования показывают, что эти вещества уменьшают воспаление и снижают риск возникновения хронических заболеваний. Также в красных и фиолетовых сортах этого фрукта есть ресвератрол, соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
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