Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаления

Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика богаты флавоноидами, которые уменьшают воспаление в организме.

Ананас. Этот тропический фрукт содержит бромелайн. Данный фермент обладает мощными противовоспалительными свойствами, уменьшает синяки и отёки. Также ананас — хороший источник витамина С.

Авокадо. Исследования показывают, что оно помогает в борьбе с воспалением. Этот фрукт содержит много мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Апельсины. Они богаты витаминов С, флавоноидами. Последние вещества обладают противовоспалительным действием и могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и иммунную функцию.

Папайя. Она содержит фермент папаин, который, как показывают эксперименты на животных, обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние пищеварительной системы.