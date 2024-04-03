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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 апреля 2024, 00:45
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Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаления

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Триста Бест, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог компании Balance One Supplements, рассказала о 10 лучших фруктах, которые уменьшают воспаление и улучшают здоровье в целом.
Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаления
© The Spruce Eats

Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика богаты флавоноидами, которые уменьшают воспаление в организме.

Ананас. Этот тропический фрукт содержит бромелайн. Данный фермент обладает мощными противовоспалительными свойствами, уменьшает синяки и отёки. Также ананас — хороший источник витамина С.

Авокадо. Исследования показывают, что оно помогает в борьбе с воспалением. Этот фрукт содержит много мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Апельсины. Они богаты витаминов С, флавоноидами. Последние вещества обладают противовоспалительным действием и могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и иммунную функцию.

Папайя. Она содержит фермент папаин, который, как показывают эксперименты на животных, обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние пищеварительной системы.

Названы лучшие фрукты для уменьшения воспаления
© Shutterstock

Вишня. Она богата антоцианами, которые уменьшают воспаление, могут облегчить симптомы артрита и подагры. Особенно много антиоксидантов в терпкой вишне.

Яблоки. Обзор 2023 показал, что антиоксиданты в них могут помочь уменьшить воспаление и улучшить пищеварение.

Киви. Этот фрукт богат витамином С, Е и полифенолами. Включение киви в рацион поможет уменьшить воспаление, улучшить пищеварение и поддержать иммунную функцию.

Арбуз. Он содержит мощный антиоксидант ликопин. Исследование 2024 года продемонстрировало, что он может уменьшить воспаление, улучшить здоровье мозга и защитить от некоторых заболеваний.

Виноград. В его состав входят антиоксиданты полифенолы. Исследования показывают, что эти вещества уменьшают воспаление и снижают риск возникновения хронических заболеваний. Также в красных и фиолетовых сортах этого фрукта есть ресвератрол, соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.