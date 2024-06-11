Названы лучшие и худшие виды алкоголя для снижения веса

Лучшие напитки для снижения веса

Водка с газировкой. Обычно в таком напитке алкоголя содержится меньше, чем традиционном коктейле, который вы можете заказать в баре. Также в них крайне мало добавленного сахара.

Шампанское. Типичный бокал этого напитка содержит около 100 калорий и один-два грамма сахара. Это очень мало по сравнению с другими алкогольными напитками.

Традиционный спритцер. Он представляет собой сочетание белого вина и газированной воды.

Текила или мескаль. Наслаждайтесь текилой или мескалем со льдом, лимоном и газированной водой или диетическим имбирным элем. Исследования показывают, что агавины (которые содержатся в текиле и мескале) не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Низкокалорийное пиво. Всё больше производителей пива предлагают варианты, при которых на кружку приходится менее 100 калорий.