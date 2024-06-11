Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2024, 02:15
1 мин.

Названы лучшие и худшие виды алкоголя для снижения веса

Их перечислила диетолог
Если вы идёте на свидание или на ужин с друзьями, но при этом соблюдаете диету, то можете ограничиться всего одним алкогольным напитком. Кортни Пелитера, эксперт по питанию из Top Nutrition Coaching, рассказала, что лучше всего в этом случае выбирать.
Названы лучшие и худшие виды алкоголя для снижения веса
© Photos: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Лучшие напитки для снижения веса

Водка с газировкой. Обычно в таком напитке алкоголя содержится меньше, чем традиционном коктейле, который вы можете заказать в баре. Также в них крайне мало добавленного сахара.

Шампанское. Типичный бокал этого напитка содержит около 100 калорий и один-два грамма сахара. Это очень мало по сравнению с другими алкогольными напитками.

Традиционный спритцер. Он представляет собой сочетание белого вина и газированной воды.

Текила или мескаль. Наслаждайтесь текилой или мескалем со льдом, лимоном и газированной водой или диетическим имбирным элем. Исследования показывают, что агавины (которые содержатся в текиле и мескале) не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Низкокалорийное пиво. Всё больше производителей пива предлагают варианты, при которых на кружку приходится менее 100 калорий.

Названы лучшие и худшие виды алкоголя для снижения веса
© Shutterstock

Худшие напитки для снижения веса

Крафтовое пиво. Многие из вариантов такого пива могут содержать от 1800 до 250 калорий на порцию. Также порции у них обычно больше стандартных.

Лонг-Айлендский холодный чай. Он содержит несколько видов алкоголя, а также много сахара.

Кровавая Мэри. Его вред связан с содержанием натрия (соли) в томатном соке.

Купажированные напитки. К ним относятся клубничный дайкири и пина колада.

Энергетические напитки, смешанные с алкоголем. Это может быть особенно опасно для людей с заболеваниями сердца или с проблемами с кровяным давлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.