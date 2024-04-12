Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозга

Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозгаВсего таких продуктов 10
Жирная рыба. Это лосось, скумбрия и сельдь. Они являются источником омега-3 жирных кислот, которые связаны с улучшением процесса обучения, памяти, когнитивного благополучия мозга и кровотока.
Листовая зелень. Она содержит большое количество полезных для мозга веществ. Это витамин К, лютеин, нитраты, фолиевая кислота. Доказано, что все они замедляют снижение когнитивных функций, связанное со старением.
Яйца. В их состав входит холин, который поддерживает здоровье мозга на протяжении всей жизни. Также они являются отличным источником белка. Исследования показывают, что адекватное потребление белка может помочь предотвратить снижение когнитивных функций со временем.
Орехи. Они являются отличным источником полезных жиров и антиоксидантов. Эти вещества способствуют улучшению здоровья мозга. Исследования показали, что длительное употребление орехов может снизить вероятность ухудшению когнитивных функций у пожилых.
Ягоды. Особенно много антиоксидантов, полезных для мозга, в чернике, ежевике, клубнике. Также они содержат большое количество витаминов, которые поддерживают когнитивные функции.
Кофе. Кофеин — стимулятор, улучшающий работу мозга. Также в кофе много антиоксидантов. Это флавоноиды и фенольные соединения, защищающие организм от окислительного стресса. Исследования даже показывают, что высокое потребление кофе связано с меньшей вероятностью снижения когнитивных функций и может даже защитить от болезни Альцгеймера.
Зелёный чай. Его связывают с положительным воздействием на мозг, в том числе с психопатологическими симптомами, когнитивными функциями и функциями мозга. Исследования показывают, что зелёный чай приводит к снижению тревожности, улучшению внимания, активации памяти.
Куркума. Она содержит куркумин. Это вещество обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и омолаживающими свойствами. Они способны защитить от некоторых нейродегенеративных заболеваний.
Тёмный шоколад. В его составе содержится большое количество соединений, укрепляющих нервную систему. Среди них — кофеин, флавоноиды и другие антиоксиданты. Регулярное употребление тёмного шоколада с 85% какао может улучшить настроение в целом и микробное разнообразие кишечника. Предполагается, что это может положительно влиять на ось «кишечник-мозг».
Авокадо. Эти фрукты содержат мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровый кровоток, необходимый для функционирования мозга. Также в них есть антиоксиданты, оказывающие нейропротекторное действие. Учёные обнаружили связь между биологически активными соединениями в авокадо и профилактикой различных нейродегенеративных заболеваний (болезней Паркинсона, Альцгеймера). В авокадо есть витамин Е, который защищает мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом, а также фолиевая кислота.
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