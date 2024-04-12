Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозга

Жирная рыба. Это лосось, скумбрия и сельдь. Они являются источником омега-3 жирных кислот, которые связаны с улучшением процесса обучения, памяти, когнитивного благополучия мозга и кровотока.

Листовая зелень. Она содержит большое количество полезных для мозга веществ. Это витамин К, лютеин, нитраты, фолиевая кислота. Доказано, что все они замедляют снижение когнитивных функций, связанное со старением.

Яйца. В их состав входит холин, который поддерживает здоровье мозга на протяжении всей жизни. Также они являются отличным источником белка. Исследования показывают, что адекватное потребление белка может помочь предотвратить снижение когнитивных функций со временем.

Орехи. Они являются отличным источником полезных жиров и антиоксидантов. Эти вещества способствуют улучшению здоровья мозга. Исследования показали, что длительное употребление орехов может снизить вероятность ухудшению когнитивных функций у пожилых.

Ягоды. Особенно много антиоксидантов, полезных для мозга, в чернике, ежевике, клубнике. Также они содержат большое количество витаминов, которые поддерживают когнитивные функции.