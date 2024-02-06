Названы лучшие продукты для улучшения работы мозга

Вот какие продукты помогут улучшить память и повысить концентрацию внимания.

Рыба. Особенно это касается жирных видов типа лосося, тунца, форели. В них много кислот омега-3, которые улучшают интеллектуальную деятельность и повышают когнитивные способности. Также известно, что омега-3 препятствуют развитию болезни Альцгеймера и что у тех, кто недополучает эти вещества, чаще возникают нарушение способности к обучению, депрессия.

Кофе. Антиоксиданты и кофеин в составе этого напитка важны для здоровья мозга. В целом кофе полезен тем, что даёт заряд бодрости, повышает настроение, улучшает концентрацию внимания.

Мясные субпродукты. В мозге и языке животных содержится много омега-3. Эти продукты омолаживают мозг человека, поддерживают его в работоспособном состоянии.