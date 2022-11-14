Названы напитки, из-за которых у вас могут образоваться тромбы

Тромбы, или сгустки крови, - это палка о двух концах. С одной стороны, они возникают в ответ на кровотечение. С другой - из-за них могут развиться опасные сердечно-сосудистые заболевания. Последний тип тромбов может даже формироваться без определённой причины.

Научные исследования показывают, что провоцировать образование опасных тромбов могут энергетики. Об этом говорит и доктор Лиакас, медицинский директор Vie Aesthetics.