Фитнес и здоровье
Вчера в 22:53
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Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Их перечисляет врач
По словам медика Хелены Филипссон Нюстрём, при нарушениях работы щитовидной железы всегда возникает усталость. Но это не единственный симптом. Подробнее о них - в статье.
Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Как отмечает глава отделения эндокринологии университетской больницы Сальгренска, преподаватель Гётеборгского университета Хелена Филипссон Нюстрём, при нарушении функции гормонов щитовидки у человека появляется усталость.

В то же время специалист подчёркивает, что признаки проблем с щитовидной железой в целом - индивидуальны.

Из них при гипотиреозе (ухудшение работы гормонов щитовидки) могут наблюдаться такие симптомы, как замерзание, набор веса, отёки, замедленный пульс, запор, сложности с выполнением умственных задач, пониженное настроение.

Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

При слишком активной работе гормонов щитовидной железы можно заметить другие признаки. Это учащённое сердцебиение, постоянный голод, снижение веса, повышенная тревожность, нервозность, сентиментальность. Ещё человеку может постоянно казаться, что в помещении слишком жарко, он может много потеть. Другой симптом - частый и при этом жидкий стул.

Иногда у человека станвоится заметен зоб - увеличенная щитовидная железа. Ещё отмечают пациенты комок в горле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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