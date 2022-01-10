Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железойИх перечисляет врач
Как отмечает глава отделения эндокринологии университетской больницы Сальгренска, преподаватель Гётеборгского университета Хелена Филипссон Нюстрём, при нарушении функции гормонов щитовидки у человека появляется усталость.
В то же время специалист подчёркивает, что признаки проблем с щитовидной железой в целом - индивидуальны.
Из них при гипотиреозе (ухудшение работы гормонов щитовидки) могут наблюдаться такие симптомы, как замерзание, набор веса, отёки, замедленный пульс, запор, сложности с выполнением умственных задач, пониженное настроение.
При слишком активной работе гормонов щитовидной железы можно заметить другие признаки. Это учащённое сердцебиение, постоянный голод, снижение веса, повышенная тревожность, нервозность, сентиментальность. Ещё человеку может постоянно казаться, что в помещении слишком жарко, он может много потеть. Другой симптом - частый и при этом жидкий стул.
Иногда у человека станвоится заметен зоб - увеличенная щитовидная железа. Ещё отмечают пациенты комок в горле.
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