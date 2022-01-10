Названы неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Как отмечает глава отделения эндокринологии университетской больницы Сальгренска, преподаватель Гётеборгского университета Хелена Филипссон Нюстрём, при нарушении функции гормонов щитовидки у человека появляется усталость.

В то же время специалист подчёркивает, что признаки проблем с щитовидной железой в целом - индивидуальны.

Из них при гипотиреозе (ухудшение работы гормонов щитовидки) могут наблюдаться такие симптомы, как замерзание, набор веса, отёки, замедленный пульс, запор, сложности с выполнением умственных задач, пониженное настроение.