Названы новые факторы, которые приводят к ожирению у детей

Учёные заметили, что дети дошкольного и школьного возраста, которые чаще идут спать поздно вечером и проводят больше времени перед экранами перед сном, имеют больше шансов на развитие избыточного веса или ожирения по сравнению с теми, кто раньше ложится спать и не пользуется гаджетами за 30 минут до сна.

Кроме того, специалисты обнаружили, что сочетание этих двух моделей поведения привело к сокращению продолжительности ночного сна и ухудшению качества сна как у дошкольников, так и у школьников. Также эти факторы были связаны с задержкой завтрака и ужина, особенно по мере того, как дети становились старше.