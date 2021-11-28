Названы опасные для домашних животных продукты

Бывает, что собаке или кошке дают попробовать шоколад или ещё какой-нибудь продукт прямо со стола. Однако ветеринар Ростислав Шимек предупреждает: последствия употребления такого лакомства для животного могут быть серьёзными. И чаще всего проблемы после домашней пищи возникают у собак.

Есть ряд продуктов, которые для животных токсичны. Например, это репчатый лук, лук-порей, чеснок. Поэтому нельзя кормить собак и кошек различными объедками: даже в жареном или варёном виде лук и чеснок опасны.

Следующий вредный продукт - шоколад. При этом чем выше в нём содержание какао, тем он вреднее. Горький шоколад способен сильно навредить сердцу и нервной системе животного.