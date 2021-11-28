Названы опасные для домашних животных продукты

Названы опасные для домашних животных продуктыНе всё, что ест человек, можно давать кошкам и собакам
Бывает, что собаке или кошке дают попробовать шоколад или ещё какой-нибудь продукт прямо со стола. Однако ветеринар Ростислав Шимек предупреждает: последствия употребления такого лакомства для животного могут быть серьёзными. И чаще всего проблемы после домашней пищи возникают у собак.
Есть ряд продуктов, которые для животных токсичны. Например, это репчатый лук, лук-порей, чеснок. Поэтому нельзя кормить собак и кошек различными объедками: даже в жареном или варёном виде лук и чеснок опасны.
Следующий вредный продукт - шоколад. При этом чем выше в нём содержание какао, тем он вреднее. Горький шоколад способен сильно навредить сердцу и нервной системе животного.
Из фруктов наиболее токсичен виноград. Причём и в засушенном, и в свежем виде. Чем меньше животное, тем серьёзнее будут последствия: в худшем случае у собаки или кошки могут отказать почки.
Ещё следует избегать давать домашним любимцам авокадо. В нём содержится персин, который особенно опасен для попугаев.
Понять, что ваш питомец съел что-то вредное, довольно просто. В большинстве случаев после этого возникает рвота, расстройство желудка. Животное также отказывается от еды и воды.