Названы основные преимущества лимона для здоровья

Снижает кровяное давление. Особенно полезен лимон для тех, у кого есть хронические проблемы с высоким давлением.

Расслабляет и даёт крепкий сон. Аромат цитруса поможет расслабиться и заснуть.

Улучшает концентрацию. Японские учёные обнаружили, что ежедневное вдыхание аромата лимона позволяет человеку лучше концентрироваться на делах в течение дня. Этот фрукт укрепляет память, улучшает работу мозга.

Помогает при депрессии и тревожных расстройствах. Научно доказано, что запах лимона хорошо влияет на эмоциональное состояние человека.

Очищает воздух. Лимон действительно может освежить воздух в комнате.