Названы основные преимущества лимона для здоровья

Названы основные преимущества лимона для здоровьяВот почему вам нужно положить этот фрукт возле кровати
Снижает кровяное давление. Особенно полезен лимон для тех, у кого есть хронические проблемы с высоким давлением.
Расслабляет и даёт крепкий сон. Аромат цитруса поможет расслабиться и заснуть.
Улучшает концентрацию. Японские учёные обнаружили, что ежедневное вдыхание аромата лимона позволяет человеку лучше концентрироваться на делах в течение дня. Этот фрукт укрепляет память, улучшает работу мозга.
Помогает при депрессии и тревожных расстройствах. Научно доказано, что запах лимона хорошо влияет на эмоциональное состояние человека.
Очищает воздух. Лимон действительно может освежить воздух в комнате.
Помогает лучше дышать. Запах лимона полезен при заложенности носа.
Отпугивает насекомых. Известно, что комарам не нравится лимон.
Помогает высыпаться. Всё потому, что аромат лимона снимает стресс, уменьшает переживания.
Делает воздух более качественным. Лимон можно использовать даже для быстрого избавления от запаха краски в помещении.
Избавляет от стресса и напряжённости. Одно исследование показало, что запах цитрусовых благотворно влияет на мозг и успокаивает.
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