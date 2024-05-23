Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга

Оказалось, что люди, у которых старение мозга происходило медленнее, имели особый профиль питательных веществ. Полезными питательными биомаркерами крови были комбинации жирных кислот (вакценовая, гондоевая, альфа-линоленовая, элкозапентаеновая, эйкозадиеновая и лигноцериновая кислоты); антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транслютеин и зеаксантин; две формы витамина Е и холина.

Указанный выше профиль веществ соотносится с питательными веществами, содержащимися в средиземноморской диете. Более ранние исследования связывали этот рацион со здоровым старением мозга.

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