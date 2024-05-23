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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 11:15
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Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга

Это недавно обнаружили учёные
Существуют научные доказательства того, что питание влияет на скорость старения мозга. Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале npj Aging, показало, что решающую роль в старении мозга играют определённые питательные вещества.
Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга
© Liver Doctor

Специалисты из Центра мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна и Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн провели новое исследование, чтобы узнать, как питательные вещества влияют на старение нашего мозга. В этой работе приняли участие 100 когнитивно здоровых людей в возрасте 65−75 лет.

Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга
© npj Aging (2024). DOI: 10.1038/s41514-024-00150-8

Оказалось, что люди, у которых старение мозга происходило медленнее, имели особый профиль питательных веществ. Полезными питательными биомаркерами крови были комбинации жирных кислот (вакценовая, гондоевая, альфа-линоленовая, элкозапентаеновая, эйкозадиеновая и лигноцериновая кислоты); антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транслютеин и зеаксантин; две формы витамина Е и холина.

Указанный выше профиль веществ соотносится с питательными веществами, содержащимися в средиземноморской диете. Более ранние исследования связывали этот рацион со здоровым старением мозга.

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