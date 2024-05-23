Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозга

Названы питательные вещества, которые замедляют старение мозгаЭто недавно обнаружили учёные
Специалисты из Центра мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна и Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн провели новое исследование, чтобы узнать, как питательные вещества влияют на старение нашего мозга. В этой работе приняли участие 100 когнитивно здоровых людей в возрасте 65−75 лет.
Оказалось, что люди, у которых старение мозга происходило медленнее, имели особый профиль питательных веществ. Полезными питательными биомаркерами крови были комбинации жирных кислот (вакценовая, гондоевая, альфа-линоленовая, элкозапентаеновая, эйкозадиеновая и лигноцериновая кислоты); антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транслютеин и зеаксантин; две формы витамина Е и холина.
Указанный выше профиль веществ соотносится с питательными веществами, содержащимися в средиземноморской диете. Более ранние исследования связывали этот рацион со здоровым старением мозга.
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