Названы плюсы и минусы ежедневного употребления кофеина

В правильных дозировках кофеин может быть полезен для спортсменов, студентов, так как он увеличивает скорость работы мышц, улучшает концентрацию.

Ни в коем случае при этом нельзя превышать дневную дозу в 400 мг кофеина в сутки. Кроме того, если человек потребляет много кофеина, то после отказа от него он может ощущать повышенную тревожность или страдать от депрессивного настроения. Это также может усугубить состояние при большом депрессивном расстройстве или генерализованном тревожном расстройстве.

Особенно опасными напитки с высоким содержанием кофеина могут быть для тех, у кого высокое кровяное давление и проблемы с сердцем.

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