Названы плюсы и минусы консервированного тунца для здоровья

Вот несколько преимуществ для здоровья, которые вы получите при употреблении консервированного тунца.

Заряд белка. Целая банка тунца содержит 40 г белка, а порция в 85 г — около 20 г белка.

Омега-3 жирные кислоты. Поэтому Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять две порции рыбы в неделю.

Низкокалорийность. В порции консервированного тунца — менее 100 ккал.

Много витаминов и минералов. Это селен, витамины B3 (ниацин), B9 (фолат) и B12.

Удобство и экономическая выгода. Свежая рыба стоит дороже и требует больше времени на приготовление. Также у консервированного тунца длительный срок хранения.