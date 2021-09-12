Названы полезные для здоровья сахарозаменители

Многие из нас, пишет автор, едят десерты. Но при этом сахар является потенциально опасным продуктом. Он представляет собой простой углевод, который добывается из сахарного тростника и сахарной свёклы. Причём 70 процентов этого вещества в мире производится из тростника.

Существуют такие виды сахара, как сахароза (состоит из глюкозы и фруктозы) и лактоза. Второй вид присутствует, например, в молоке.

Ещё есть несколько разновидностей сахара. Это столовый сахар, коричневый и сахарная пудра.

Для придания блюду более сладкого вкуса Дидар Янар советует использовать какой-либо из семи натуральных веществ.

Экстракт рожкового дерева. Нужно обратить внимание на то, чтобы добывался этот экстракт методом холодного отжима. Продукт содержит витамины и минералы, может применяться для приготовления тортов и печенья.

Мёд. Его можно добавлять в салаты, йогуртовые смеси. Однако при нагревании он утрачивает полезные свойства.