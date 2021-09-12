Названы полезные для здоровья сахарозаменители

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Названы полезные для здоровья сахарозаменителиЭто продукты натурального происхождения
Дидар Янар, турецкий кондитер, сообщила изданию Milliyet, чем лучше заменить сахар без вреда для организма.
Многие из нас, пишет автор, едят десерты. Но при этом сахар является потенциально опасным продуктом. Он представляет собой простой углевод, который добывается из сахарного тростника и сахарной свёклы. Причём 70 процентов этого вещества в мире производится из тростника.
Существуют такие виды сахара, как сахароза (состоит из глюкозы и фруктозы) и лактоза. Второй вид присутствует, например, в молоке.
Ещё есть несколько разновидностей сахара. Это столовый сахар, коричневый и сахарная пудра.
Для придания блюду более сладкого вкуса Дидар Янар советует использовать какой-либо из семи натуральных веществ.
- Экстракт рожкового дерева. Нужно обратить внимание на то, чтобы добывался этот экстракт методом холодного отжима. Продукт содержит витамины и минералы, может применяться для приготовления тортов и печенья.
- Мёд. Его можно добавлять в салаты, йогуртовые смеси. Однако при нагревании он утрачивает полезные свойства.
- Финики. Содержание сахара в них - 80 процентов. Легко усваиваются в организме, содержат белок, витамины, минералы. Для добавления в блюда (например, к тортам, различным десертам) нужно их после замачивания в горячей воде смешать в блендере с тестом.
- Растение стевия. Интересно, что оно слаще обычного столового сахара. При этом не содержит углеводов и некалорийно.
- Кленовый сироп. В нём присутствуют минералы и витамины, антиоксиданты, марганец. Можно использовать при нагревании.
- Кокосовый сахар. По цвету похож на коричневый сахар. В нём содержатся витамины B1, B2, B3, B6, железо, цинк, калий. Также гликемический индекс кокосового сахара ниже, чем у других видов.
- Сухофрукты. Благотворно воздействуют на пищеварительную систему. Могут добавляться во все сладкие блюда.