Названы последствия для здоровья от употребления коричневого риса

Потребление большего количества клетчатки. В коричневом рисе её больше, чем в белом. Одна чаша коричневого риса содержит около 3 г, а белого — примерно 0,5−1 г на чашку. Употребление большего количества клетчатки связано со здоровым пищеварением, контролем веса, улучшением контроля уровня сахара в крови, снижением уровня холестерина, профилактикой рака и др.

Получение антиоксидантов. Они помогут организму защититься от нежелательных токсинов и снизят вероятность возникновения окислительного стресса.

Похудение. Ряд исследований показал, что те, кто больше всего ест цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, обычно весят меньше.

Улучшение здоровья сердца. Результаты анализа 45 исследований показали, что люди, которые ели больше всего цельнозерновых продуктов, включая коричневый рис, имели на 16−21% меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто употреблял меньше всего цельнозерновых продуктов.