Названы повседневные привычки, которые с возрастом ухудшают вашу гибкость

Названы повседневные привычки, которые с возрастом ухудшают вашу гибкостьИх перечислил тренер Ронни Гарсия
У вас нет физической активности по утрам. Попробуйте заниматься йогой или прогуляться по окрестностям. Это за минимальное время поможет вам растянуться и разогреться.
Вы ведёте сидячий образ жизни. В этом случае мышцы напрягаются и общая гибкость снижается. Исследования показывают, что такой образ жизни может привести к увеличению веса, хроническим воспалениям и даже некоторым видам рака.
У вас нет регулярной растяжки. Из-за этого мышцы станут более жёсткими и менее податливыми. Чтобы оставаться гибким, выполняйте регулярно динамическую и статическую растяжку всех основных групп мышц. Сосредоточьтесь в основном на бёдрах, плечах, подколенных сухожилиях.
Вы сутулитесь. Со временем это ухудшает состояние мышц и ограничивает диапазон движений.
Вы не разогреваетесь. Пропуск разминки перед тренировкой повышает вероятность получения травмы и может способствовать скованности.
Вы не занимаетесь силовыми тренировками. Исследования показывают, что тренировки с отягощениями сами по себе могут увеличить вашу гибкость или диапазон движений.
Вы не даёте своему телу достаточно отдыха и восстановления. Перетренированность может привести к мышечной усталости и снижению гибкости.
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