Названы повседневные привычки, которые с возрастом ухудшают вашу гибкость

У вас нет физической активности по утрам. Попробуйте заниматься йогой или прогуляться по окрестностям. Это за минимальное время поможет вам растянуться и разогреться.

Вы ведёте сидячий образ жизни. В этом случае мышцы напрягаются и общая гибкость снижается. Исследования показывают, что такой образ жизни может привести к увеличению веса, хроническим воспалениям и даже некоторым видам рака.

У вас нет регулярной растяжки. Из-за этого мышцы станут более жёсткими и менее податливыми. Чтобы оставаться гибким, выполняйте регулярно динамическую и статическую растяжку всех основных групп мышц. Сосредоточьтесь в основном на бёдрах, плечах, подколенных сухожилиях.

Вы сутулитесь. Со временем это ухудшает состояние мышц и ограничивает диапазон движений.