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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 11:15
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Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лаборатории

Исследования показали, что оно более экологично по сравнению с обычным мясом
Мясо, выращенное в лаборатории, представляет собой пищу, созданную из культивируемых клеток животных. Но многие люди опасаются есть такое мясо из-за возможности наличия в нём аллергенов и микробов.
Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лаборатории
© Corporate Knights

Выращенное в лаборатории мясо биологически идентично обычному мясу. Поэтому оно не является вегетарианским (растительным).

Начинается процесс создания такого мяса с извлечения клеток животных. Требуются образцы, способные превращаться в ткани животных или мясо. Далее клетки помещаются в культиватор — большой резервуар из нержавеющей стали. Там они получают все необходимые для роста и размножения вещества.

Выращивание мяса похоже на биологический процесс, который естественным образом происходит внутри животного.

Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лаборатории
© UPSIDE FOODS

Необходимо провести дополнительные исследования, но возможные преимущества мяса из лаборатории могут включать следующее.

Снижение вероятности развития заболеваний пищевого происхождения в мясе. Учёные тщательно проверяют клетки на предмет наличия в них инфекционных патогенов, включая вирусы, бактерии и другие микробы. Примерно 3 из 4 новых инфекционных заболеваний человека происходят от животных.

Отсутствие жестокости при получении мяса. Процесс выращивания мяса в лаборатории не требует убийства животных.

Экологичность. Для выращивания мяса в лаборатории нужно намного меньше ресурсов, чем для выращивания цыплят на промышленной ферме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.