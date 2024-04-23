Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лаборатории

Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лабораторииИсследования показали, что оно более экологично по сравнению с обычным мясом
Выращенное в лаборатории мясо биологически идентично обычному мясу. Поэтому оно не является вегетарианским (растительным).
Начинается процесс создания такого мяса с извлечения клеток животных. Требуются образцы, способные превращаться в ткани животных или мясо. Далее клетки помещаются в культиватор — большой резервуар из нержавеющей стали. Там они получают все необходимые для роста и размножения вещества.
Выращивание мяса похоже на биологический процесс, который естественным образом происходит внутри животного.
Необходимо провести дополнительные исследования, но возможные преимущества мяса из лаборатории могут включать следующее.
Снижение вероятности развития заболеваний пищевого происхождения в мясе. Учёные тщательно проверяют клетки на предмет наличия в них инфекционных патогенов, включая вирусы, бактерии и другие микробы. Примерно 3 из 4 новых инфекционных заболеваний человека происходят от животных.
Отсутствие жестокости при получении мяса. Процесс выращивания мяса в лаборатории не требует убийства животных.
Экологичность. Для выращивания мяса в лаборатории нужно намного меньше ресурсов, чем для выращивания цыплят на промышленной ферме.
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