Названы преимущества для здоровья мяса, выращенного в лаборатории

Необходимо провести дополнительные исследования, но возможные преимущества мяса из лаборатории могут включать следующее.

Снижение вероятности развития заболеваний пищевого происхождения в мясе. Учёные тщательно проверяют клетки на предмет наличия в них инфекционных патогенов, включая вирусы, бактерии и другие микробы. Примерно 3 из 4 новых инфекционных заболеваний человека происходят от животных.

Отсутствие жестокости при получении мяса. Процесс выращивания мяса в лаборатории не требует убийства животных.

Экологичность. Для выращивания мяса в лаборатории нужно намного меньше ресурсов, чем для выращивания цыплят на промышленной ферме.

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