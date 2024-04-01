Названы преимущества для здоровья водородной воды

Улучшение спортивных результатов. Частично усталость мышц возникает из-за увеличения количества активных форм кислорода (нестабильных молекул, которые могут нанести вред клеткам). Водородная же вода противодействует этому благодаря антиоксидантным свойствам. Одно исследование показало, что употребление водородной воды перед тренировкой повышает выносливость и снижает утомляемость, а другое - что употребление такой воды в течение недели улучшает показатели езды на велосипеде у тренированных велосипедистов. Третье исследование продемонстрировало, что употребление водородной воды в течение двух недель привело к лучшим результатам в спринте на велосипеде, чем плацебо. Хотя также есть научные работы, в которых никакого влияния на результаты водородная вода не оказывала.

Уменьшение воспаления. Водород способен действовать как антиоксидант, поэтому водородная вода может уменьшить воспаление. Исследование 2020 года показало, что участники, которые в течение месяца пили 1,5 литра водородной воды в день, имели большую антиоксидантную способность и уменьшили воспалительные реакции по сравнению с теми, кто употреблял такое же количество обычной воды.