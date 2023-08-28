Названы преимущества газированной воды для здоровья

Есть четыре преимущества, которые даёт вода с газом для здоровья толстой кишки. Прежде всего, она улучшает пищеварение, положительно влияет на опорожнение кишечника. Особенно актуально это для людей, которые страдают запорами, болями в желудке, несварением.

Ещё один плюс газированной воды - в том, что в ней нет калорий. Это помогает похудеть.

При употреблении газированной воды вы также хотите есть меньше, чем когда пьёте простую воду. То есть она обеспечивает чувство сытости.

Наконец, воду с газом можно назвать полезной альтернативой газированным напиткам. Это позволит вам снизить вероятность развития диабета 2 типа и ожирения.