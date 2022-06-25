Названы причины "эпидемии" ожирения в России

Названы причины "эпидемии" ожирения в РоссииСреди которых есть стресс и отсутствие физической активности
Так, среди причин назывались: неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни.
Как сообщают диетологи, от ожирения на данный момент страдают от 24,4% до 35,5% россиян. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктора Тутельяна уточнила, что ожирение наблюдается у 19% мужчин и 27,6% женщин.
Специалисты считают, что гиподинамия — или недостаток движения – играет одну из главных ролей в проблеме “эпидемии” лишнего веса.
Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени
При этом помимо причин физиологических и психических существует и продуктовая ответственность. Так, диетологи отметили, что люди могут выбирать «вредный» перекус за счет его дешевизны и отсутствия времени и средств на приготовление нормального обеда, содержащего мясо, овощи и злаки.