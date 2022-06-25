Названы причины "эпидемии" ожирения в России

Так, среди причин назывались: неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни.

Как сообщают диетологи, от ожирения на данный момент страдают от 24,4% до 35,5% россиян. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктора Тутельяна уточнила, что ожирение наблюдается у 19% мужчин и 27,6% женщин.

Специалисты считают, что гиподинамия — или недостаток движения – играет одну из главных ролей в проблеме “эпидемии” лишнего веса.