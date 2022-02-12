Названы причины неприятного запаха изо рта

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Названы причины неприятного запаха изо ртаИ что делать в этом случае
Запах изо рта – это неприятно, да. Но иногда мы сами не замечаем этот недуг, а люди слишком вежливы, чтобы рассказать нам об этом. К счастью, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия назвал причины галитоза — неприятного запаха изо рта, что будет полезно для профилактики этого недуга.
По словам Каландии, галитоз провоцируют курение и чрезмерное употребление алкоголя, либо частые приемы особо пахнущей еды.
К тому же, галитоз, в большей части случаев, может быть следствием таких заболеваний ротовой полости, как кариес, гингивит или парадонтоз. Однако с галитозом могут быть связаны и заболевания ЛОР-органов, а также пищеварения, добавил он.
В качестве профилактики всех заболеваний ротовой полости, врач советуют регулярно заниматься гигиеной рта. К тому же он посоветовал следить за рационом и употреблять больше зелени и овощей.
Источник: Известия