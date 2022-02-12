Названы причины неприятного запаха изо рта

По словам Каландии, галитоз провоцируют курение и чрезмерное употребление алкоголя, либо частые приемы особо пахнущей еды.

К тому же, галитоз, в большей части случаев, может быть следствием таких заболеваний ротовой полости, как кариес, гингивит или парадонтоз. Однако с галитозом могут быть связаны и заболевания ЛОР-органов, а также пищеварения, добавил он.

В качестве профилактики всех заболеваний ротовой полости, врач советуют регулярно заниматься гигиеной рта. К тому же он посоветовал следить за рационом и употреблять больше зелени и овощей.