Названы причины, по которым кошки боятся собак

На самом деле страх кошки перед собакой редко является причиной того, что этих питомцы обходят друг друга стороной. Есть кое-что ещё.

У кошек и собак кардинально различаются ментальные особенности. Собаки стремятся к социализации и общению, открыты для контакта с другими псами. В то же время кошки предпочитают быть одни и не всегда дружелюбно относятся даже к сородичам.