Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроения

Существует несколько распространённых причин перепадов настроения.

Биполярное расстройство. Это состояние вызывает сильные эмоции. Оно связано с резкими изменениями настроения, уровня энергии и способности выполнять повседневные задачи.

Пограничное расстройство личности. Часто люди с этим расстройством испытывают резкие перепады настроения, колебания интересов и чувств по отношению к другим людям. Это приводит к нестабильным отношениям, сильной эмоциональной боли.

Депрессивные расстройства. Люди с депрессией испытывают и другие изменения в настроении или поведении. Например, это состояние может привести к раздражительности, беспокойству и импульсивности.

Другие состояния психики. К перепадам настроения способны привести шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство и синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).