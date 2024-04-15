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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 апреля 2024, 20:15
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Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроения

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Наше настроение зависит от множества факторов. В том числе от гормонов, темперамента, уровня стресса, приёма лекарств, уровня сахара в крови. При этом биполярное расстройство, пограничное расстройство личности, опухоли головного мозга, рассеянный склероз и гипотиреоз тоже способны повлиять на настрой.
Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроения
© Pamoja

Существует несколько распространённых причин перепадов настроения.

Биполярное расстройство. Это состояние вызывает сильные эмоции. Оно связано с резкими изменениями настроения, уровня энергии и способности выполнять повседневные задачи.

Пограничное расстройство личности. Часто люди с этим расстройством испытывают резкие перепады настроения, колебания интересов и чувств по отношению к другим людям. Это приводит к нестабильным отношениям, сильной эмоциональной боли.

Депрессивные расстройства. Люди с депрессией испытывают и другие изменения в настроении или поведении. Например, это состояние может привести к раздражительности, беспокойству и импульсивности.

Другие состояния психики. К перепадам настроения способны привести шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство и синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).

Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроения
© HALFPOINT IMAGES / GETTY IMAGES

Привычки образа жизни. Со временем на настроении могут сказаться недосыпание, чрезмерное употребление кофеина или употребление психоактивных веществ.

Медицинские ограничения. Опухоли головного мозга, гипотиреоз и рассеянный склероз — частые виновники перепадов настроения. Другие возможные причины включают вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), энцефалит, грипп, рак, деменцию, диабет и сифилис. Жизнь с хроническим заболеванием, как показывают исследования, влияет и на эмоциональное состояние.

Лекарства. Маниакальные или депрессивные симптомы вызывают стероиды и альфа-интерферон. Некоторые исследования показывают, что аккутан (изотретиноин) также связан с депрессией.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
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