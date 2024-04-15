Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроения

Названы причины, по которым у вас могут быть перепады настроенияБудьте в курсе
Существует несколько распространённых причин перепадов настроения.
Биполярное расстройство. Это состояние вызывает сильные эмоции. Оно связано с резкими изменениями настроения, уровня энергии и способности выполнять повседневные задачи.
Пограничное расстройство личности. Часто люди с этим расстройством испытывают резкие перепады настроения, колебания интересов и чувств по отношению к другим людям. Это приводит к нестабильным отношениям, сильной эмоциональной боли.
Депрессивные расстройства. Люди с депрессией испытывают и другие изменения в настроении или поведении. Например, это состояние может привести к раздражительности, беспокойству и импульсивности.
Другие состояния психики. К перепадам настроения способны привести шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство и синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).
Привычки образа жизни. Со временем на настроении могут сказаться недосыпание, чрезмерное употребление кофеина или употребление психоактивных веществ.
Медицинские ограничения. Опухоли головного мозга, гипотиреоз и рассеянный склероз — частые виновники перепадов настроения. Другие возможные причины включают вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), энцефалит, грипп, рак, деменцию, диабет и сифилис. Жизнь с хроническим заболеванием, как показывают исследования, влияет и на эмоциональное состояние.
Лекарства. Маниакальные или депрессивные симптомы вызывают стероиды и альфа-интерферон. Некоторые исследования показывают, что аккутан (изотретиноин) также связан с депрессией.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.