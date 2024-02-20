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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2024, 06:00
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Названы продукты, которые могут отсрочить старение мозга

Добавьте их в свой рацион
По мнению экспертов, некоторые продукты действительно защищают от болезни Альцгеймера. Прежде всего, такие, в которых есть витамины группы В, витамин С, омега-3.

Черника. Она богата витамином С и антиоксидантами. Также в состав этой ягоды входит много антоцианов и флавоноидов.

Яйца. Эти продукты содержат большое количество холина. Известно, что это вещество предотвращает развитие когнитивных расстройств.

Зелёный чай. Он отличается множеством флавоноидов в составе и улучшает память.

Рыба. Употребляйте её два раза в неделю, чтобы не допустить потерю памяти.

Названы продукты, которые могут отсрочить старение мозга
© piviso

Овощи. Чем темнее их листья, тем больше в них антиоксидантов.

Фолиевая кислота. Некоторые исследования показали, что чем выше уровень гомоцистеина в крови у мужчин, тем значительнее у них становятся проблемы с памятью. Рацион, в котором много фолиевой кислоты, помогает мозгу быстрее обрабатывать информацию. Содержится эта кислота в чёрной фасоли, чечевице, шпинате, соевых бобах, брокколи, горохе, артишоках.

Арахис. Всего одна горсть этих орехов, если их есть ежедневно, укрепляет работу мозга, улучшает память.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.