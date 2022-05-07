Названы продукты, которые могут повысить риск развития рака

По словам Эрима Чодри, есть определенные продукты питания, которые вызывают опасения, хотя для установления прямой причины необходимы дальнейшие исследования.

Гидрогенизированные растительные масла - вид жира, который производители продуктов питания используют для того, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть, - вызывают тревогу, сказал доктор. Он сослался на исследования, где было показано, что эти масла связаны с повышенным риском развития рака простаты.

Помимо этого исследования показывают, что соленые продукты, особенно маринованные овощи и соленая или маринованная рыба, могут быть значительным фактором риска развития рака желудка, предупреждает Чодри, из-за разрушительного действия соли на стенки желудка

По словам эксперта, рафинированный сахар тоже может вызвать метаболизм раковых клеток в организме. “Кроме того, эти сахара могут повышать риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечных заболеваний”.

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