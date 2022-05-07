Названы продукты, которые могут повысить риск развития рака

Названы продукты, которые могут повысить риск развития ракаИ которые ест почти каждый
По словам Эрима Чодри, есть определенные продукты питания, которые вызывают опасения, хотя для установления прямой причины необходимы дальнейшие исследования.
Гидрогенизированные растительные масла - вид жира, который производители продуктов питания используют для того, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть, - вызывают тревогу, сказал доктор. Он сослался на исследования, где было показано, что эти масла связаны с повышенным риском развития рака простаты.
Помимо этого исследования показывают, что соленые продукты, особенно маринованные овощи и соленая или маринованная рыба, могут быть значительным фактором риска развития рака желудка, предупреждает Чодри, из-за разрушительного действия соли на стенки желудка
По словам эксперта, рафинированный сахар тоже может вызвать метаболизм раковых клеток в организме. “Кроме того, эти сахара могут повышать риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечных заболеваний”.
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