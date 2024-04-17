Названы продукты, от которых точно не нужно отказываться при похудении

Вкусные сливочные продукты. Главное — добавить в рацион здоровые варианты такой пищи. Так вы не будете чувствовать себя обделённым и сможете продолжать худеть.

Сладкие декадентские десерты. Секрет долгосрочного снижения веса в том, чтобы включать в рацион и любимые блюда.

Арахисовое масло. Оно содержит белок и клетчатку, поэтому хорошо насыщает. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что двухразовый приём пищи со слегка солёным арахисом может способствовать потере веса, снижению кровяного давления и улучшению показателей уровня сахара в крови натощак.

Картофель. Варёный картофель занимает первое место в Индексе сытости. Кроме того, в нём есть ингибитор протеиназы 2 (PI2) — белок, способный подавлять аппетит. Старайтесь за один приём пищи съедать не более 85 г картошки.

Горькая листовая зелень. Это зелень одуванчика, рукколы или кресс-салата. Она содержит много клетчатки и мало калорий.