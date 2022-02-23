Названы продукты, повышающие риск развития ишемической болезни сердца

Выяснилось, что если каждый день есть больше 50 граммов переработанного мяса и мясопродуктов, то это увеличит риск возникновения ишемической болезни сердца на 18 процентов. А если употреблять ежедневно непереработанное мясо, то это повысит вероятность на 9 процентов. К переработанному мясу при этом относится, например, бекон, сосиски, ветчина, паштет, салями.

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