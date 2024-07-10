Названы продукты, употребление которых приводит к инсульту

Если вы или ваши близкие любят суповые консервы, то лучше всего выбирать такие, в которых мало соли, или готовить супы самостоятельно с полезными для сердца продуктами.

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