Названы продукты, употребление которых приводит к инсульту

Опубликовано 10 июля 2024, 10:30
1 мин.
Названы продукты, употребление которых приводит к инсультуВот о чём следует помнить
Некоторые полезные на первый взгляд продукты могут плохо влиять на организм. Всё из-за того, что в них много сахара и соли.
По словам Национальной службы здравоохранения, правильное питание существенно снижает вероятность инсульта.
На сайте Home Care Assistance указано, что суповые консервы повышают риск возникновения инсульта. Специалисты говорят, что в таких консервированных супах слишком много соли. Из-за избытка натрия в организме удерживается больше жидкости, а это приводит к повышению кровяного давления и развитию болезней сердца. Это увеличивает вероятность инсульта.
Если вы или ваши близкие любят суповые консервы, то лучше всего выбирать такие, в которых мало соли, или готовить супы самостоятельно с полезными для сердца продуктами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.