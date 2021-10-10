Названы продукты, увеличивающие продолжительность жизни

Названы продукты, увеличивающие продолжительность жизниО них рассказал один из японских долгожителей
Согласно результатам исследования компании "Кюсай", в рацион 100 здоровых людей в возрасте 100+ лет в основном входят белковые продукты. Это тофу, яйца, мясо, рыба. Кроме того, сотрудники Токийского института исследований здоровья и долголетия утверждают, что долгожители едят больше, получая большее количество полезных веществ. Кроме того, их ежедневное меню отличается разнообразием.
Масао Хориэ (Masao Horie), 104-летний японец, как раз соблюдает все перечисленные правила питания. То есть он ест много белка, а также в целом старается делать рацион более разнообразным.
Качественный белок находится в продуктах с высоким уровнем аминокислот. Это мясо (курица, свинина, говядина), рыба (ставрида, лосось), яйца, молоко, натто, соя.
Также очень важно заботиться о состоянии костей и зубов. В этом помогают продукты, богатые кальцием. Помимо этого, нужно получать магний, а также витамины D и К, улучшающие усвоение кальция.
Сохранить кости и зубы здоровыми помогут такие продукты, как сыр (плавленый, пармезан, гауда), орехи, брокколи.
Также каждый год растёт число пациентов с заболеваниями, которые вызваны неправильным образом жизни. Это, например, сахарный диабет, гипертония, инсульт. Для профилактики их возникновения необходимо употреблять пищу с клетчаткой, EPA (эйкозапентаеновая кислота), DHA (докозагексаеновая кислота): водоросли (хидзики), рыбу (иваси, тунца).
Со старением же борются зелёный чай, авокадо, лосось.
Также в материале перечислены несколько секретов долголетия. Они довольно просты: необходимо принимать пищу в одно и то же время, в целом питаться сбалансированно, а также есть до тех пор, пока не возникнет чувство насыщения (и избегать недоедания).
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