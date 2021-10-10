Названы продукты, увеличивающие продолжительность жизни

Согласно результатам исследования компании "Кюсай", в рацион 100 здоровых людей в возрасте 100+ лет в основном входят белковые продукты. Это тофу, яйца, мясо, рыба. Кроме того, сотрудники Токийского института исследований здоровья и долголетия утверждают, что долгожители едят больше, получая большее количество полезных веществ. Кроме того, их ежедневное меню отличается разнообразием.

Масао Хориэ (Masao Horie), 104-летний японец, как раз соблюдает все перечисленные правила питания. То есть он ест много белка, а также в целом старается делать рацион более разнообразным.

Качественный белок находится в продуктах с высоким уровнем аминокислот. Это мясо (курица, свинина, говядина), рыба (ставрида, лосось), яйца, молоко, натто, соя.