Названы психологические черты тех, кто склонен к вейпингу

Оказалось, что чаще всего пристрастие к вейпингу испытывают люди с более выраженной степенью психологических проблем, более низким самоконтролем, повышенной степенью экстраверсии по сравнению с теми, кто обладает противоположными характеристиками. Причём эти факторы сильнее влияли на предрасположенность к курению электронных сигарет, чем социально-демографические.

У людей с выраженными психическими расстройствами вероятность употребления вейпа оказалась более чем на 40% выше. При экономических трудностях риск повысился всего на 7%, при более низком самоконтроле — на 21%, при высоком уровне экстраверсии — на 9%.

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