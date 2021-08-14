Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощи

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Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощиПользовательница TJ собрала бесполезные и даже вредные клише из фильмов и сериалов про докторов
Автор портала перечислила пять самых опасных мифов, в которые верят непрофессионалы.
Все мы знаем, что в фильмах многое не так, как в реальной жизни. Это же относится и к оказанию медицинской помощи.
- Ложка во рту человека во время эпилептического припадка не позволит ему задохнуться или откусить себе язык. Нет, на самом деле вставлять в рот человеку в этом случае нельзя вообще ничего. Потому что, во-первых, откусить язык при приступе невозможно, во-вторых, пытаясь что-то положить в рот, вы можете сломать эпилептику челюсть или повредить свои пальцы, в-третьих, из-за предмета во рту легко могут сломаться зубы. Если вы столкнулись с приступом у человека, переверните его на бок. При этом придерживайте его голову. Также обязательно вызовите скорую.
- Нельзя позволять человеку уснуть, если он получил серьёзную травму. Можно. Потому что он всё же не умрёт, если отключится. Более того, в сознании ему на самом деле очень больно и силы его тратятся впустую.
- Удар током поможет оживить человека. К сожалению, нет. Разряд тока не запускает работу сердца. Линии на устройстве, отображающем синусовый ритм, стали прямыми - уже вернуть к жизни дефибриллятором пациента нельзя.
- При аварии пострадавших всегда вытаскивают из машины. Есть несколько нюансов. Например, если у пассажира повреждён позвоночник, то это может даже навредить ему. Вообще первым делом нужно понять, безопасно ли место ДТП (может ли случиться новая авария или загореться транспорт) и сможете ли вы определить травмы людей. Есть опасность есть или вы не способны оценить травмы человека, то попытайтесь осторожно вытащить его и помочь, насколько это возможно.
- Открытая рана промывается алкоголем. Нет. Промывают ранения чистой водой. Более того, при обработке крепкими алкогольными напитками повреждаются сосуды и сушится кожа. А это значит, что заживать раны будут ещё дольше. Если же воды у вас нет, то лучше ничего не делать, а постараться добраться до больницы.