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Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощи

Пользовательница TJ собрала бесполезные и даже вредные клише из фильмов и сериалов про докторов
Автор портала перечислила пять самых опасных мифов, в которые верят непрофессионалы.
Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощи

Все мы знаем, что в фильмах многое не так, как в реальной жизни. Это же относится и к оказанию медицинской помощи.

  1. Ложка во рту человека во время эпилептического припадка не позволит ему задохнуться или откусить себе язык. Нет, на самом деле вставлять в рот человеку в этом случае нельзя вообще ничего. Потому что, во-первых, откусить язык при приступе невозможно, во-вторых, пытаясь что-то положить в рот, вы можете сломать эпилептику челюсть или повредить свои пальцы, в-третьих, из-за предмета во рту легко могут сломаться зубы. Если вы столкнулись с приступом у человека, переверните его на бок. При этом придерживайте его голову. Также обязательно вызовите скорую.
  1. Нельзя позволять человеку уснуть, если он получил серьёзную травму. Можно. Потому что он всё же не умрёт, если отключится. Более того, в сознании ему на самом деле очень больно и силы его тратятся впустую.
Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощи
  1. Удар током поможет оживить человека. К сожалению, нет. Разряд тока не запускает работу сердца. Линии на устройстве, отображающем синусовый ритм, стали прямыми - уже вернуть к жизни дефибриллятором пациента нельзя.
  1. При аварии пострадавших всегда вытаскивают из машины. Есть несколько нюансов. Например, если у пассажира повреждён позвоночник, то это может даже навредить ему. Вообще первым делом нужно понять, безопасно ли место ДТП (может ли случиться новая авария или загореться транспорт) и сможете ли вы определить травмы людей. Есть опасность есть или вы не способны оценить травмы человека, то попытайтесь осторожно вытащить его и помочь, насколько это возможно.
  1. Открытая рана промывается алкоголем. Нет. Промывают ранения чистой водой. Более того, при обработке крепкими алкогольными напитками повреждаются сосуды и сушится кожа. А это значит, что заживать раны будут ещё дольше. Если же воды у вас нет, то лучше ничего не делать, а постараться добраться до больницы.