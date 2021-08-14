Названы пять опасных мифов при оказании человеку первой медицинской помощи

Все мы знаем, что в фильмах многое не так, как в реальной жизни. Это же относится и к оказанию медицинской помощи.

Ложка во рту человека во время эпилептического припадка не позволит ему задохнуться или откусить себе язык. Нет, на самом деле вставлять в рот человеку в этом случае нельзя вообще ничего. Потому что, во-первых, откусить язык при приступе невозможно, во-вторых, пытаясь что-то положить в рот, вы можете сломать эпилептику челюсть или повредить свои пальцы, в-третьих, из-за предмета во рту легко могут сломаться зубы. Если вы столкнулись с приступом у человека, переверните его на бок. При этом придерживайте его голову. Также обязательно вызовите скорую.