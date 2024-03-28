Названы пять удивительных преимуществ оргазма для здоровья

Улучшение настроения. Во время оргазма высвобождается дофамин, гормон счастья. Благодаря этому вы ощущаете удовольствие, удовлетворение и становитесь мотивированными. Также это активирует путь вознаграждения в мозгу, что приводит к ещё большему желанию получить это удовольствие. Кроме того, дофамин снижает уровень кортизола, основного гормона стресса в организме.

Улучшение сна. Результаты опроса, опубликованные в 2023 году, показали, что 75% участников сообщили о лучшем ночном сне после секса или оргазма вечером. Другое исследование продемонстрировало, что секс с партнёром, при котором достигается оргазм, был связан со значительным улучшением латентного периода сна (количества времени, необходимого для засыпания) и качества сна.

Укрепление тазового дна. Некоторые исследования показывают, что оргазмы могут укрепить мышцы тазового дна. Особенно это касается тех, кто только родил ребёнка. Прочность тазового дна важна, поскольку она может предотвратить недержание мочи и кала и улучшить сексуальную функцию. В рамках одного исследования учёные обнаружили, что способность расслаблять тазовое дно и сексуальная функция были гораздо лучше в группе тех, кто испытывал оргазм.