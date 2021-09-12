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Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волос

Некоторые из них - достаточно серьёзные
"Лайф" перечислил, о каких проблемах в организме могут сигнализировать волосы.
Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волос

Кожа головы и сами волосы, как отмечает автор материала, могут указывать на проблемы со здоровьем. По ним можно судить о состоянии организма.

  1. Дефицит витаминов и проблемы с щитовидной железой. Признаком недостатка витаминов группы B считается сухость головы, а истончение и выпадение волос говорит о неправильной работе щитовидной железы. Чтобы избавиться от дефицита, нужно лишь скорректировать рацион, а для исключения проблем с щитовидкой - посетить врача.
  1. Грибок. Перхоть - признак грибка Malassezia furfur. Избавиться от неё помогут специальные шампуни.
Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волос
  1. Сильный стресс. Об этом может свидетельствовать выпадение волос или уменьшение их объёма.
  1. Нарушения питания. Шелушение и зуд - признак недостатка некоторых веществ. Автор материала советует в этом случае составить рацион, в котором бы соблюдался баланс углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки, микроэлементов. Также лучше отказаться полностью от фастфуда и обработанных продуктов.
  1. Гормональный сбой. Если кожа головы постоянно чешется, то это говорит о проблемах с гормонами. Причиной гормонального дисбаланса может стать и стресс. Когда всё придёт в норму, зуд прекратится.