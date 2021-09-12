Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волос

Кожа головы и сами волосы, как отмечает автор материала, могут указывать на проблемы со здоровьем. По ним можно судить о состоянии организма.

Дефицит витаминов и проблемы с щитовидной железой. Признаком недостатка витаминов группы B считается сухость головы, а истончение и выпадение волос говорит о неправильной работе щитовидной железы. Чтобы избавиться от дефицита, нужно лишь скорректировать рацион, а для исключения проблем с щитовидкой - посетить врача.