Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волос

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Названы пять заболеваний, которые можно определить по состоянию волосНекоторые из них - достаточно серьёзные
"Лайф" перечислил, о каких проблемах в организме могут сигнализировать волосы.
Кожа головы и сами волосы, как отмечает автор материала, могут указывать на проблемы со здоровьем. По ним можно судить о состоянии организма.
- Дефицит витаминов и проблемы с щитовидной железой. Признаком недостатка витаминов группы B считается сухость головы, а истончение и выпадение волос говорит о неправильной работе щитовидной железы. Чтобы избавиться от дефицита, нужно лишь скорректировать рацион, а для исключения проблем с щитовидкой - посетить врача.
- Грибок. Перхоть - признак грибка Malassezia furfur. Избавиться от неё помогут специальные шампуни.
- Сильный стресс. Об этом может свидетельствовать выпадение волос или уменьшение их объёма.
- Нарушения питания. Шелушение и зуд - признак недостатка некоторых веществ. Автор материала советует в этом случае составить рацион, в котором бы соблюдался баланс углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки, микроэлементов. Также лучше отказаться полностью от фастфуда и обработанных продуктов.
- Гормональный сбой. Если кожа головы постоянно чешется, то это говорит о проблемах с гормонами. Причиной гормонального дисбаланса может стать и стресс. Когда всё придёт в норму, зуд прекратится.