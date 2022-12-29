Названы ранние симптомы рака, которые можно принять за похмелье

Названы ранние симптомы рака, которые можно принять за похмельеБудьте внимательны
Чем раньше вы обнаружите у себя признаки рака, тем лучше. Однако некоторые из признаков могут быть связаны сразу с несколькими болезнями или состояниями. Поэтому их легко спутать с онкологией.
Фото: OSF Healthcare
Доктор Иржи Кубеш, медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, говорит, что определённые симптомы рака можно ошибочно принять за зимнюю простуду либо за похмелье.
Если вы ощущаете сухость во рту, то это может быть связано с раком головы и шеи. Рвота и тошнота могут указывать на непроходимость кишечника или на опухоли головного мозга.
Связано с определёнными видами рака даже обезвоживание, которое может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.
Если вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, то, возможно, у вас рак предстательной железы. Причём это касается именно мужчин.
Наконец, при некоторых разновидностях рака возникает сильная усталость. Связано это с тем, что опухоль забирает питательные вещества и не даёт им усваиваться.
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