Названы ранние симптомы рака, которые можно принять за похмелье

Доктор Иржи Кубеш, медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, говорит, что определённые симптомы рака можно ошибочно принять за зимнюю простуду либо за похмелье.

Если вы ощущаете сухость во рту, то это может быть связано с раком головы и шеи. Рвота и тошнота могут указывать на непроходимость кишечника или на опухоли головного мозга.